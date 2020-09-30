انفراج أزمة البنزين في سوريا بدءاً من يوم الخميس .. تفاصيل

على وقع عودة وحدات إنتاج البنزين في مصفاة بانياس للعمل ، أعلنت عدة محافظات في سوريا عن زيادة في الكميات المخصصة للمحافظة من البـنزين اعتباراً من الغد.

ففي محافظة حماة، قال مدير فرع محروقات ضاهر ضاهر إنه بدءاً من يوم غد الخميس ستشهد الأزمة انفراجاً ملحوظاً، حيث تم رفع طلبات البنزين لمحافظة حماة من 8 طلبات إلى 12 طلباً باليوم.

وفي حلب، تمت زيادة المخصصات مدينة حلب بمقدار 140 ألف ليتر يومياً عن الكمية التي كانت تصل خلال الفترة السابقة، ما من شأنه الحد من الازدحام والاختناقات التي كانت تحدث أمام محطات الوقود، بحسب ما ذكرت “شام اف ام”.

أما في اللاذقية، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التموين في اللاذقية علي يوسف لصحيفة “الوطن”، أنه وبدءاً من يوم غد الخميس ستصل المحافظة 4 طلبات إضافية من مادة البنزين ليصبح عدد الطلبات الواردة 17 طلباً بشكل يومي.

و في حمص ، تمت زيادة عدد طلبات مادة البنزين إلى 12 طلب بعد أن تم تخفيضها سابقا إلى 9 طلبات.

يذكر أنه تم يوم أمس استكمال العمرة بالمصفاة مع إقلاع الشعلتين الشرقية والغربية إيذانا ببدء تشغيل وحدات إنتاج البنزين بعد إجراء العمرة لهما.