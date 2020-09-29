الفنانة قمر تثير الجدل بملابسها في جلسة التصوير الأخيرة

لفتت الفنانة اللبنانية قمر الأنظار بمجموعة الصور الجديدة التي شاركتها عبر حسابها الشخصي على انستغرام .

حيث شاركت الفنانة قمر صوراً من جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها بملابس فاضحة كشفت فيها عن مفاتنها.

واعتمدت في إطلالتها الجريئة على جاكيت أسود طويل مفتوح عند البطن وفي منطقة الصدر، وارتدت نظارة شفافة مع مكياج غامق أظهر معالم وجهها الجميلة.

وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: “يا مجنن الناس بجمالك”.

وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات على الصور حيث تغزلوا بجمالها وإطلالتها المثيرة، بينما عبر آخرون عن استياءهم من إطلالاتها الفاضحة.