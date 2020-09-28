أخيرا ً … واتساب يطلق ميزة مطلوبة بشدة من جميع المستخدمين .. تعرف إليها

أطلق تطبيق واتساب الشهير ميزة جديدة طال انتظارها من قبل أكثر من ملايين المستخدمين حول العالم ، مواكبا ً بذلك حاجة المستخدم لهذه الميزة

واتساب – تكنولوجيا

وذكر فيسبوك المالك لتطبيق واتساب ، أن الميزة الجديدة والتي تعتبر مطلوبة بشدة من جميع المستخدمين تسمح للمستخدم باستخدام التطبق عبر أجهزة متعددة وفي نفس الوقت

حيث تسمح هذه الميزة باستخدام التطبيق في الوقت نفسه عبر عدة أجهزة وإجراء المزامنة في الوقت الفعلي، كما ظهر في الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق، وتطبيقات منافسة؛ أشهرها: تطبيق (تيليغرام).

تفاصيل ميزة واتساب الجديدة

وتعمل الميزة الجديدة من خلال دعم تعدد الأجهزة لنفس الرقم المسجل في واتس اب ، حيث تسمح للشخص بالوصول إلى حسابه في واتس اب في نفس الوقت ومن عدة أجهزة ، الأمر الذي يتيح للمستخدم متابعة المحادثات جميعها عبر جهازه اللوحي أو المكتبي او الجوال .

وجاء هذا التحديث من واتس أب ليواكب به منافسة التطبيقات الأخرى مثل تلغرام ، والذي يتيح هذه الميزة منذ اطلاق التطبيق .

ومع ذلك، يؤكد موقع WABetaInfo أن هذه الميزة ستطلق قريبًا للمستخدمين