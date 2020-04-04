4 هزات أرضية في يومين.. ما سبب تكرار الزلازل في سوريا ؟

شعر السكان في اللاذقية وحلب وطرطوس بهزة أرضية خفيفة صباح اليوم الأربعاء بعد ساعات من تسجيل المرصد الوطني للزلازل في سوريا ، هزتان ارتدايتان في اللاذقية مساء الثلاثاء، سبقهما هزة خفيفة في دمشق.

وذكر المرصد الوطني للزلازل أن الهزة الأرضية شدتها 4.7 درجة على مقياس ريختر على بعد 40 كم قبالة السواحل الشمالية لمدينة اللاذقية.

كما رصد المركز الوطني للزلازل يوم أمس الثلاثاء وفجر الاربعاء، هزتان ارتداديتان بقوة 3.0 و 2.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 و 7 كم على التوالي الساعة 01:47/ 01:55 بالتوقيت المحلي قبالة الساحل السوري، ورصد قبلهما هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 ريختر تبعد مسافة 115 كم شمال غرب دمشق.

وأفاد مدير المركز الوطني للزلازل عبد المطلب الشلبي، لإذاعة “شام إف إم” تعليقاً على ما أثير حول عودة النشاط الزلزالي إلى سوريا ، بأن “النشاط الزلزالي الحالي بسبب حركة الصفيحة العربية والصفائح المحيطة بها الدائمة والمستمرة والتي قد ينتج عنها هزات صغيرة أو متوسطة أو زلزال كبير.

بدوره ، أكد أيضاً رئيس قسم التكتونيك سامر زيزفون لإذاعة “نينار اف ام” أن حركة الصفائح الأرضية ازداد نشاطها مؤخراً، وهو ما أدى إلى تتالي الهزات الأرضية.

ونوّه زيزفون إلى أنه ، وعلمياً، كل حدث زلزالي يسبق بهزات أولية وهزات ارتدادية لاحقة، مشيراً إلى أن مناطق الخطر الزلزالي في سوريا تمتد من خليج العقبة مروراً بفالق بسيمة وفالق سرغايا وفالق دمشق الذي يمتد على مسافة 50 كم، وفالق جبلة وصولاً لصدع الأناضول شمالاً .

وعن أسباب هذه الهزات الأرضية، أرجع زيزفون الأمر إلى تراكم الطاقة التي تصل إلى حد معين ثم تتحرر وتسبب هزات أرضية ، فضلاً عن وجود عوامل محرضة مثل بناء السدود وإفراغها، وكذلك الصواريخ الباليستية.