100 ألف ليرة سورية منحة لهذه الفئات المتعطلة عن العمل في سوريا

أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري عن منحة لفئات محددة من المتعطلين عن العمل في سوريا بسبب إجراءات الحظر المتبعة للتصدي لفيروس كورونا.

وقال القادري لإذاعة “شام إف إم” أمس الأربعاء ، إن مبلغ المنحة للمتعطلين عن العمل جاء بناء على مقترح من قبل اتحاد نقابات العمال .

وبين انه تم اقتراح مبلغ للمتعطلين عن العمل يعادل الحد الأدنى لشهرين تعطل أي تقريباً 100 ألف ليرة سورية.

وأما عن المستفيدين من هذه المنحة، فأشار القادري إلى أنه يمكن لأي عامل إثبات تعطله عبر نقابات العمال في جميع المحافظات.

وهنا لفت إلى أن إثبات ذلك سيكون من خلال النافذة الرقمية التي ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل.

وتشمل المنحة جميع العمال المتعطلين (سائقي سرافيس، باصات، سائقي سيارات على طرق المحافظات، المياومين في المطاعم والفنادق، عمال البناء) وغيرهم من العمال الذين يثبت تعطلهم.

وتحدثت أمس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، ريمة القادري عن دراسة بخصوص منحة التعطل مبينة أنه سيتم ضخ الأموال عبر الصندوق الوطني الاجتماعي للأموال.