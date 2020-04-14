وفاة 6 أطباء سوريين مغتربين وإصابة آخر بفيروس كورونا

توفي طبيب سوري بمدينة أسطنبول في تركيا ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما توفي 5 أطباء سوريين في إيطاليا لإصابتهم بالفيروس.

ونشر مركز “النور” الطبي في حي الفاتح بمدينة أسطنبول ، أن الطبيب السوري يدعى محمد إبراهيم الشماع ويعمل في هذا المركز.

ونعى القائمون على المركز الطبيب الشماع الذي يعمل طبيب داخلية ، فيما قال الطبيب مهدي داود رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، إنّ الطبيب محمد شماع عانى من دوار وفقد وعيه وتم إسعافه للمستشفى وأجريت له فحوصات كورونا وكانت نتيجته سلبية.

ولدى عودة الطبيب لمنزله ساءت حالته وتم إسعافه للمستشفى مجدداً وتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

إلى ذلك ، أعلن رئيس الجالية السورية ، نائب رئيس جمعية الأطباء الأجانب في إيطاليا جمال أبو عباس في تصريح لصحيفة ”الوطن”، عن وفاة خمسة أطباء سوريين بفيروس كورونا، وإصابة آخر وهو حالياً في العناية المشددة.