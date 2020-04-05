وفاة لاعب سوري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد

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وفاة لاعب سوري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد
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توفي الكابتن الـ سوري جوزيف شمعون بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في السويد.

ونقلت وسائل إعلامية عن عائلة شمعون أنه دخل قبل أيام إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس المستجد.

ويبلغ شمعون من العمر 64 عاماً ينحدر من محافظة القامشلي وهو أحد أبرز حراس المرمى السوريين.

ولعب شمعون في الثمانينيات لصالح فريق الجهاد، وكذلك فريقي رميلان والجيش، كما مثل منتخب سوريا في عدة بطولات منها نهائيات كأس آسيا عام 1980 التي أقيمت في الكويت.

 

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