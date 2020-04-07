وفاة رجل سوري في السعودية وسيدة في تركيا بسبب فيروس كورونا

توفي رجل سوري في السعودية بشكل مفاجئ، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، ليضاف لقائمة السوريين الذين قضوا بهذا المرض.

ونشرت وسائل إعلام سعودية ، أن رجل سوري يدعى عمر بصمجي يبلغ من العمر 50 عاما ، توفي بشكل مفاجئ في مشفى الملك عبد الله في مدينة جدة، عقب ظهور أعراض تحمل فيروس كورونا.

وينحدر السوري بصمجي من مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، ويعمل في شركة لصناعة الرخام في جدة ويعاني من مرض السكري.

كما سجلت حالة وفاة لسيدة سورية في تركيا تدعى مريم خليل العلي البطي ، تنحدر من مدينة الميادين في دير الزور.

وتوفي خلال الأيام الأخيرة 4 سوريين في إيطاليا 3 منهم أطباء ، كما توفي حارس منتخب سوريا سابقا جوزيف شمعون بسبب كورونا في السويد.