وزير الكهرباء يعد السوريين بتخفيف ساعات التقنين .. ماذا عن تقنين رمضان؟

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وزير الكهرباء يعد السوريين بتخفيف ساعات التقنين .. فيديو
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وعد وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي بتحسن واقع التيار الكهربائي وتخفيف ساعات التقنين ، مشددا على أن لا منطقة معفية بالتقنين.

وقال الوزير خربوطلي في لقاء متلفز على التلفزيون السوري يوم أمس ، إن التقنين الكهربائي انخفض بعد وصول ٢.٧ مليون متر مكعب من الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

وأفاد وزير الكهرباء بأن عدالة التقنين في المحافظات تجاوزت ٧٠ بالمئة ، وهناك سعي لتطبيق العدالة في توزيع الكهرباء بين المدن والأرياف.

وفيما يتعلق بمراكز الحجر الصحي ، بين الوزير خربوطلي أن هناك توجيه باستمرار التغطية الكهربائية لمراكز العزل والحجر الصحي ، مضيفاً أنه تم تأمين التغذية الكهربائية من أكثر من مصدر لهذه المراكز لضمان استمراها.

كما أكد الوزير أن ليس هناك أي منطقة حالياً تخضع للإعفاء من التقنين ، إلا في حال الضرورات القصوى من أجل أن يكون هناك عدالة في التقنين ، و تابع: “الحي الذي أقطن فيه يخضع لبرامج تقنين نظامي ، كأي حي آخر”.

ورجح خربوطلي إمكانية تخفيف ساعات التقنين لأكثر من 4 وصل و2 قطع في حال توافر حوامل الطاقة ، مشدداً على أن التقنين الكهربائي في شهر رمضان مرتبط بتوفر حوامل الطاقة أيضاً ، مضيفاً: “أعد المواطنين بتحسن واقع التقنين في حال تحسنت واردات حوامل الطاقة”.

وهنا أوضح وزير الكهرباء أن التغذية الكهربائية تتوزع بـ 60% للقطاع المنزلي ،  والذي ارتفع استهلاكه إلى 90% بسبب الحظر وبقاء الناس بمنازلهم ، و20% المصانع والمعامل و8% المطاعم والمنشآت السياحية.

وكشف الوزير أيضاً عن وجود خطة أيضاً لإعادة الكهرباء إلى أحياء حلب المحررة ولريف دير الزور ، بعد أن أعادت الكهرباء إلى العمل نحو 600 معمل في حلب.

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