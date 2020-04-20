وزارة الصحة توضح سبب عدم الإعلان عن تفاصيل مصابي كورونا في سوريا

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وزارة الصحة توضح سبب عدم الإعلان عن تفاصيل مصابي كورونا في سوريا
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أوضحت مديرة دائرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة د.هزار فرعون سبب عدم الإعلان عن تفاصيل المصابين بفيروس كورونا في سوريا .

وقالت فرعون لإذاعة “شام إف إم” إنه لا يوجد تعتيم أو تكتم مقصود عن التفاصيل الخاصة بالحالات المصابة بفايروس كورونا ، ويتم الإعلان عن الأعداد الحقيقية .

ولفتت د.فرعون إلى أن التفاصيل المتعلقة بالأسماء أو المناطق ، قد تنتهك خصوصية المرضى أو تصيب الآخرين بهلع لا داع له ، لكن عند الضرورة يتم إغلاق منطقة أو بناء معين.

كما بينت أن انتشار الفيروس في سوريا يتم بشكل أفقي ، وليس بشكل تصاعدي ، أي لا يصل إلى قمة أو ذروة، مشددة على أنه ضمن السيطرة و الحدود المعقولة و الأمور جيدة.

وعن حالات الوفاة التي تم تسجيلها ، نوّهت مديرة دائرة الأمراض السارية إلى أن الحالات تم تسجيلها لمرضى لديهم متلازمات أخرى كحالات قلبية ، وحالات نقص مناعة، أو كانوا بأعمار كبيرة وكلها أسباب غير مباشرة للوفاة.

وبالنسبة للدواء المستخدم للمرضى ، بينت د.فرعون أن يتم حتى الآن الاعتماد على دواء الكلوروكين بعد تجارب الدول التي انتشر فيها الفايروس كالصين والدول الاوروبية وروسيا ، مضيفةً: “هو ليس علاج لكنه سجل حالات نجاح بعدة دول لذلك تم اعتماده لأنه أكثر أمانا وعندما جربناه أثبت نجاحه”.

وأشارت إلى أن العلاج متوفر في مراكز العلاج التابعة لوزارة الصحة فقط ، وهو ليس متوفر بالأسواق لأنه لا يستخدم إلا بإشراف طبي ولا جدوى من أن يكون متداولا ، علما أن العلاج يعطى مجانا.

يذكر أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 39 إصابة حتى الآن شفيت منها 5 إصابات وتوفيت ثلاث حالات.

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