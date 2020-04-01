وزارة الصحة توضح حقيقة إصابة الحالتين اللتين تم نقلهما لمشفى المجتهد بكورونا

أوضحت وزارة الصحة في سوريا ، تفاصيل الحالتين اللتين تم نقلهما اليوم إلى مشفى المجتهد وبينهما حالة وفاة، مبينة أن سيتم اجراء فحوصات كورونا لهما.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن فرق منظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نقلت اليوم حالتين إلى الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) من منطقة الزاهرة الأولى .

وبين الصحة أن إحدى الحالتين، رجل فارق الحياة نتيجة جلطة قلبية ، والحالة الثانية لسيدة متسولة لديها شكوى سعال.

وبالنسبة للحالة الأولى ، أكدت عائلة الرجل أنه فارق الحياة لأن لديه مشكلة في القلب والضغط وتعرض لأزمة قلبية.

وطلبت عائلة الرجل المتوفي ، إسعاف الرجل وسيتم أخذ مسحة لنفي أو إثبات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما سيتم تشخيص وضع الحالة الثانية كونها مصابة بالسعال فقط، علماً أنها بحالة صحية جيدة بشكل عام.