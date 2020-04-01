وزارة الداخلية تنفذ قراراها.. الحجر على 100 شخص دخلوا سوريا بطريقة غير شرعية

كشف مدير صحة حمص، الدكتور حسان الجندي عن وجود 100 شخص بالحجر الصحي بسبب دخولهم سوريا بشكل غير شرعي، تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية .

وأفاد الجندي لصحيفة “الوطن” أن الحالات تم وضعها في مركز الحجر الصحي المؤقت الكائن في المشفى المتنقل بالمدينة الجامعية ، ووصل إلى نحو 100 حالة وهم أشخاص قدموا من خارج البلاد بطرق غير شرعية.

وبين الجندي أنه تتم متابعة حالاتهم بشكل يومي ويتم إجراء الفحوصات الطبية لهم بشكل متتالي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وهنا أكد مدير صحة حمص أنه لا يوجد لدى الحالات المحجور عليها حتى اللحظة أية أعراض لإصابتهم بالفيروس، لكن سيبقون بالمركز لنهاية فترة الحجر.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت تعميم نص على أن جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وسبق وأعلنت وزارة الداخلية أعلنت في ٢٢ آذار إغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين بمن فيهم السوريون من لبنان وحتى إشعار آخر وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.