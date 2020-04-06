وزارة الاتصالات تطلق موقع احصاءات فايروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا ، عن طرح موقع رسمي معني بإحصاء انتشار فيروس كورونا في المحافظات السورية.

ونشرت وزارة الاتصالات عبر صفحتها في فيسبوك أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة قامت ببناء نسخة تجريبية لموقع حكومي متخصص في نشر إحصاءات انتشار الفيروس ضمن الأراضي السورية.

وبينت الاتصالات أن إطلاق هذا الموقع يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتصدي لوباء فيروس كورونا .

كما أشارت وزارة الاتصالات إلى أن الموقع المعني بمتابعة انتشار كورونا في سوريا ، سيعتمد على إحصاءات وزارة الصحة، وباللغتين العربية والإنكليزية، ويمكن الدخول إليه عبر الرابط (www.cdc.sy).

يذكر أن وزارة الاتصالات منحت أمس الأطباء والعاملون في وزارة الصّحة، ووزارة التّعليم العالي والبحث العلمي ، 1000 دقيقة مكالمات مجانية و1000 رسالة و1000 ميغا بايت للانترنت من كل من شركتي الخلوي (سيريتل – MTN)، لمدة شهرين، يتم تفعيلها وفق قوائم اسمية تحددها الوزارتين المعنيتين ، دون مراجعة مراكز الخدمة.