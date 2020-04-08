منخفض ماطر خلال اليومين المقبلين.. ومنخفضان جديدان في نيسان

تواصل درجات الحرارة انخفاضها إثر تأثر سوريا بامتداد منخفض جوي يتعمق أكثر وتصبح خلاله فرص هطول الأمطار أكبر.
وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ، تكون الفرصة اليوم الأربعاء وغداً الخميس مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق بعض المناطق ، نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.
ونشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية والطقس ، أن غداً الخميس 9 نيسان يتعمق المنخفض وبالتالي نشهد مزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة بجميع المحافظات السورية .
وتصبح فرص الأمطار أشمل ساعات مساء الخميس، واعتباراً من الجمعة 10 نيسان يتشكل منخفض جوي بارد وماطر على الأقل ليومين .
وتكون الأمطار خلال هذين اليومين على فترات تشمل معظم المحافظات السورية ودمشق ونشهد المزيد من انخفاض الحرارة ، لكن بالمجمل يكون المنخفض ضعيف الفعالية.
وتعود الحرارة للارتفاع وتستقر الأجواء ابتداءً من الإثنين 13 نيسان ونشهد مرتفع جوي وارتفاع عام جديد بدرجات الحرارة .
وبحسب النماذج الجوية ، قد نتأثر خلال نيسان بمنخفضين الأول ما بين 16 و 18 نيسان و الآخر ما بين 20 و 23 نيسان .