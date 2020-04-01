طقس سوريا: أمطار غزيرة في بعض المناطق و منخفض ثاني خلال نيسان

تواصل درجات الحرارة انخفاضها مع هطول زخات مطرية فوق عدة مناطق في سوريا مع احتمال تأثرها بامتداد منخفض جديد الأسبوع المقبل.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

بدورها نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أن دمشق وأريافها والمناطق الجنوبية شهدت منذ الصباح زخات مطر متفرقة .

وتمتد الأمطار لتصبح غزيرة على فترات في السواحل السورية وصولاً لأجزاء من المناطق الوسطى و الشمالية ، يرافقها وهبات رياح نشطة على فترات ، وانخفاض عام على درجات الحرارة.

وتستمر فرص زخات المطر ليوم غد الخميس فقط على المناطق بينما تستقر الأجواء في دمشق حتى 5 أيام مقبلة، على أن نشهد منخفض بارد ماطر مابين 7 لـ 9 نيسان .