منخفض جوي يستمر حتى أولى أيام رمضان وفرصة جديدة للأمطار الرعدية

تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء على أن تبدأ بالانخفاض مع ساعات الليل وتستمر لما بعد يوم الجمعة نتيجة تأثر البلاد بمتداد منخفض جوي سطحي.

وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ، تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي .

ورجحت المديرية أن نشهد خلال ساعات بعد الظهر مع فرصة هطول زخات رعدية من المطر، وغداً يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية من المطر أيضاً.

ونشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن النماذج الجوية رجحت تأثر المنطقة بفترة باردة نسبياً اعتباراً من يوم الجمعة 24 نيسان ، أي في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً من ليل الأربعاء – الخميس، ومن المتوقع أن يتشكل منخفض جوي لاحقاً ويتعمق أكثر نحو أغلب المناطق السورية ما بعد يوم الجمعة، تتخلله أمطار على فترات وهبات رياح وانخفاض عام على الحرارة .