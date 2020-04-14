سوريا.. الحرارة توالي ارتفاعها ليومين مقبلين و منخفض ماطر نهاية الأسبوع

يبقى الجو صحواً اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في مختلف مناطق سوريا على أن نشهد منخفض جديد نهاية الأسبوع.

وبحسب ما نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية ، توالي درجات الحرارة ارتفاعها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي .

ورغم الاستقرار الجوي ، نوّهت الأرصاد الجوية لوجود فرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الشمالية الغربية خلال ساعات ليل الاربعاء.

وعن طقس يوم غد الأربعاء ، قال المتنبئ الجوي باسل كيلاني إن جبهة دافئة من منخفض جوي بارد ماطر قادم من شرق اوروبا يتجه الى تركيا تصل إلى سوريا.

وحذر كيلاني ، من زخات مطرية رعدية غزيرة وخفيفة أحياناً، تكون عشوائية الطابع يومي الخميس -الجمعة القادمة.

أما بالنسبة لطقس أيام السبت – الاحد – الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء أي من 19 حتى 22 نيسان ، يكون الطقس معتدل الحرارة.