ما حقيقة فك الحظر عن البناء الذي سجل فيه إصابة كورونا في السيدة زينب؟

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم فك الحظر عن البناء المحجور الذي سجل فيه إصابة كورونا في السيدة زينب بريف دمشق.

فيما نفى مصدر خاص في وزارة الصحة لصحيفة ”الوطن” فك الحظر عن المبنى المذكور والموجود في شارع الحرامات في منطقة السيدة زينب.

وأكد المصدر أن فك عن المبنى مرتبط بظهور نتائج المسحات التحليلية التي أخذت لسكانه ، بعد أن تم تسجيل إصابة كورونا لأحد قاطنيه الأسبوع الماضي.

وربط المصدر فك الحظر عن المبنى بضرورة أن تكون جميع نتائج التحليل سلبية لسكانه، وحتى هذه الساعة مازالت هناك بعض المسحات لم تظهر نتيجتها.

وقررت الحكومة السورية مطلع شهر نيسان عزل منطقة السيدة زينب في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظا على السلامة العامة، وبعد أن تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا في أحد المباني.