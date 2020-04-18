لأول مرة هذا الموسم.. درجات الحرارة تلامس الـ 33 درجة

تعود الأجواء المستقرة إلى سوريا اعتباراً من اليوم السبت وتستمر لأيام مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، على أن نشهد فعالية غير مستقرة بحلول 23 نيسان.

وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا، يميل الجو للاستقرار بدءاً من اليوم ويكون بين الصحو والغائم جزئياَ .

فيما نشرت صحيفة “هوى الشام” أنه اعتباراً من السبت 18 نيسان حتى 5 أيام على الأقل عودة للأجواء المستقرة في دمشق وجميع المناطق و المحافظات السورية.

ويتخلل هذه الأيام ارتفاع عام على درجات الحرارة وقد تلامس ببعض مناطق الداخل السوري حدود 33 درجة لأول مرة هذا الموسم.

ورجحت “هوى الشام” استناداً للنماذج الجوية، عودة الأجواء غير المستقرة اعتباراً من الخميس 23 نيسان القادم حتى صباح السبت.