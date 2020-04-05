لأول مرة هذا العام.. درجات الحرارة تلامس الـ30 درجة في سوريا

ترتفع درجات الحرارة يوم غد الأحد 5 نيسان لتلامس الـ 30 درجة لأول مرة هذا العام على أن تعود الأمطار نهاية الأسبوع.

ونشرت المديرة العامة للأرصاد الجوية أنه خلال الساعات القادمة تصل إلى المنطقة كتلة هوائية حارة نسبياً وجافة تتسبب برفع درجات الحرارة بشكل واضح غداً الأحد.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تلامس الـ 30 درجة مئوية في المناطق الشرقية لأول مرة هذه السنة.

وتعود الحرارة للانخفاض يوم الاثنين لتصل إلى 19 درجة، بينما تكون هناك فرصة لهطول الأمطار يومي الأربعاء والخميس خاصة في المناطق الشمالية.

كما أكدت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أن يومي الأربعاء و الخميس 9 نيسان من المتوقع أن نتأثر بمنخفض جوي بارد ماطر تتخلله أجواء غير مستقرة عموماً وزخات مطر على فترات على عدد من المحافظات السورية.