لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا.. صفر وفيات في الصين

منوعاتصحة
لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا.. صفر وفيات في الصين
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

سجلت الصين يوم أمس وللمرة الأولى منذ ظهور وباء فيروس كورونا ، رقم صادم بعدد الوفيات وهو (صفر).

حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس الثلاثاء ، أن الحصيلة اليومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة أن تم تسجيل هذا الرقم الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ بدء الإعلان يوميا عن عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 منذ كانون الأول 2019.

وفي السياق ، نوّهت اللجنة إلى تسجيل 32 حالة إصابة أكيد بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية  ، جميعها قادمة من الخارج، دون تسجيل أي إصابة محلية.

يذكر أن الصين ومنذ ظهر الفيروس سجلت ما مجموعه 81 ألفاً و740 مصاباً توفي منهم 3331 شخصاً، أغلبهم في ووهان.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

إيطاليا تعلن عن تسجيل أول حالات الشفاء من كورونا عبر علاج…

اكتشاف صيني جديد.. درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

إصابة جونسون بكورونا.. توقعات جديدة لميشيل حايك تتحقق…