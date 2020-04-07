لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا.. صفر وفيات في الصين

سجلت الصين يوم أمس وللمرة الأولى منذ ظهور وباء فيروس كورونا ، رقم صادم بعدد الوفيات وهو (صفر).

حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس الثلاثاء ، أن الحصيلة اليومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة أن تم تسجيل هذا الرقم الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ بدء الإعلان يوميا عن عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 منذ كانون الأول 2019.

وفي السياق ، نوّهت اللجنة إلى تسجيل 32 حالة إصابة أكيد بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ، جميعها قادمة من الخارج، دون تسجيل أي إصابة محلية.

يذكر أن الصين ومنذ ظهر الفيروس سجلت ما مجموعه 81 ألفاً و740 مصاباً توفي منهم 3331 شخصاً، أغلبهم في ووهان.