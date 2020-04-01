كورونا في سوريا في بداية منحنى تصاعدي.. الصحة العالمية تحذر

اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتور نعمه سيد ، أن واقع إصابات فيروس كورونا في البلاد في بداية المنحنى الصاعد.

وفي تصريحه لصحيفة “الوطن” ، أكد سيد أن ارتفاع هذا المنحنى يعتمد على صرامة الإجراءات المتخذة ، وهذا ما تعمل عليه الحكومة السورية.

كما أوصى ممثل الصحة العالمية في سوريا ، بتحقيق التباعد الاجتماعي حتى في المنازل، وزيادة الفحوصات للوصول إلى الحالات البسيطة وعزلها ومتابعة المخالطين.

وحول الأوضاع الصحية في الحسكة وخاصة فيما يتعلق باحتمال تسجيل إصابات فيها ، قال سيد: “نحن مع إنشاء مخبر pcr في الحسكة بشكل عاجل وعلى استعداد لتوفير مستلزماته ، وكوادر الصحة مؤهلة لتدريب فريق للعمل عليه فورا”.

وأشار سيد إلى أن الخدمات الصحية في مخيم الهول تقدمها وزارة الصحة السورية و الهلال الأحمر السوري و الصليب الأحمر، وهي مقبولة.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا ، أن المنظمة قدمت ٤٠ “كيت” كل واحد منها يمكنه التحليل لـ ٩٦ مريض.

كما تم تقديم ٥ أجهزة pcr تم تركيب جهازين منهما في مخبر وزارة الصحة ، وهناك ٣ بحاجة لوسائل حماية سيتم تركيبها خلال ٣ أيام ، إضافة إلى تأمين الألبسة الخاصة لحماية الفريق الطبي الذي يتعامل مع المرضى.

ورأى ممثل الصحة العالمية في سوريا أن الشائعات أقوى من الفيروس ، فقال: “عندما نحجب المعلومات عن المجتمع فإننا نشجع الشائعات ، والتوجه الصحيح أن نشرح للناس ما هو هذا المرض ، وأين نحن منه ، وماهي استعداداتنا لمواجهته ونؤكد على اعتماد المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والتي يتم تحديثها يوميا”.

ولفت سيد إلى أنه يتم العمل على فك الحصار عن سوريا في جانبه الصحي والاجتماعي على الأقل ، لأن الحصار وإغلاق الحدود مؤخرا جعل من إمكانية تأمين التجهيزات والمستلزمات المطلوبة أكثر صعوبة.

وختم حديثه بالقول: “لن تبقى دولة في العالم بمأمن من وباء كورونا ، والوباء وصل إلى ٢٠٣ دول حتى الآن ، وأرقام الإصابة الآن لم تعد تعني شيء كونها تتبدل كل لحظة”.