بالفيديو .. هروب أطباء من غرفة عمليات بعد الاشتباه بإصابة زملائهم بـ كورونا

منوعاتفيديوهات
بالفيديو .. هروب أطباء من غرفة عمليات بعد الاشتباه بإصابة زملائهم بـ كورونا
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

انتابت حالة من الذعر عدد من الأطباء في أحد مشافي العراق ، بعد الاشتباه بإصابة زملائهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حالة من الذعر لدة مجموعة أطباء بعد أن اشتبهوا بإصابة زملاء لهم كانوا يعملون مع حالات مصابة بفيروس كورونا، ما دفع المجموعة الأولى للهرب وترك المشفى والمرضى.

وروى أحد الذين كانوا في المشفى ما حصل عندما هرب الأطباء ، حيث كانت زوجته في غرفة العمليات تخضع لعملية الولادة.

يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق تجاوز الـ100، فيما تجاوز مجموع الوفيات 60، ومجموع حالات الشفاء 344 حالة.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا.. صفر وفيات في الصين

إيطاليا تعلن عن تسجيل أول حالات الشفاء من كورونا عبر علاج…

اكتشاف صيني جديد.. درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا