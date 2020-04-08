بالفيديو .. هروب أطباء من غرفة عمليات بعد الاشتباه بإصابة زملائهم بـ كورونا

انتابت حالة من الذعر عدد من الأطباء في أحد مشافي العراق ، بعد الاشتباه بإصابة زملائهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حالة من الذعر لدة مجموعة أطباء بعد أن اشتبهوا بإصابة زملاء لهم كانوا يعملون مع حالات مصابة بفيروس كورونا، ما دفع المجموعة الأولى للهرب وترك المشفى والمرضى.

وروى أحد الذين كانوا في المشفى ما حصل عندما هرب الأطباء ، حيث كانت زوجته في غرفة العمليات تخضع لعملية الولادة.

🔴صدق او لا تصدق بسبب كورونا:

تركوا المريضة من دون ضماد!!! هرروب جماعي من صالة العمليات في مستشفى النسائية والاطفال في السماوة!!

زوج المريضة يروي لكن القصة لكم الكلمة احبتي !! pic.twitter.com/zrBvLHtDJR — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) April 7, 2020

يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق تجاوز الـ100، فيما تجاوز مجموع الوفيات 60، ومجموع حالات الشفاء 344 حالة.