في ظاهرة فلكية مميزة.. زخات من القيثاريات في سماء سوريا الليلة

تشهد سوريا بدءاً من آخر ساعات ليل اليوم الثلاثاء حتى فجر الغد الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة وهي تساقط زخات من الشهب المسماة “القيثاريات”.

وعن ظاهرة القيثاريات، أوضحت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن هذه الشهب تنشط بشكل سنوي خلال 15 نيسان حتى الـ25 منه، وتكون ذروتها بين 21 و22 من الشهر.

وستكون ذروة هذه الظاهرة اليوم الثلاثاء 21 نيسان حتى فجر الأربعاء وستمكن سكان سوري من رؤية الشهب بشكل أوضح هذا العام، نظراً لهبوط معدل التلوث في سوريا بسبب إجراءات الحجر المنزلي جراء فيروس كورونا.

كما سيتيح غياب القمر الليلة عن السماء سيعطي فرصة أكبر لرؤية هذه الشهب لكون الظلام سيكون أكبر، فلا حاجة إلى أجهزة أو تليسكوبات فلكية إذ يمكنهم رؤية ورصد شهب القيثاريات بالعين المجردة.

و بحسب تقديرات خبراء الفلك ، يبلغ معدل سقوط هذه الشهب في السماء عند ذروتها بين 10 و 20 شهاب في الساعة .