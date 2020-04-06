فيسبوك تطلق نسخة جديدة من ماسنجر خاصة بالحواسيب

أطلقت فيسبوك نسخة جديدة من تطبيق مسنجر مخصصة فقط للحواسيب ، لمساعدة المستخدمين على التواصل عبر مكالمات الفيديو.

وهذه النسخة الجديدة من تطبيق Messenger مخصصة للحواسب العاملة بنظامي ويندوز وiOS .

وبحسب شركة فيسبوك، الغرض من إطلاق هذه النسخة في هذا الوقت، هو مساعدة المستخدمين على التواصل عبر مكالمات الفيديو بالاعتماد على الحواسب.

وتريد فيسبوك من إطلاق هذه النسخة، توفير إمكانية أكبر للمستخدمين للاطلاع على أوضاع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم أينما كانوا.

وستتيح هذه النسخة من التطبيق للمستخدم، إجراء مكالمة الفيديو والقيام بمهمات أخرى على الحاسب بنفس الوقت.

ولن يضطر المستخدم بعد تحميل هذه النسخة، إلى الدخول كل مرة إلى المتصفح الإلكتروني وموقع Messenger الرسمي ع، فهو تطبيق مستقل يمكن تحميله على سطح المكتب عبر متجري مايكروسوفت Mac App الإلكترونيين.