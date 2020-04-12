شركة سورية تنتج الدواء المعتمد لعلاج فيروس كورونا

بدأت شركة “عيسى فارما” لإنتاج الأدوية البشرية في سوريا ، بإنتاج الدواء المعتمد لعلاج فيروس كورونا وهو العلاج الذي تم اعتماده في أمريكا وفرنسا .

وقال نقيب صيادلة اللاذقية محمود شبار لصحيفة “تشرين”، إن شركة “عيسى فارما” بدأت بإنتاج الدواء المعتمد كبروتوكول علاج مرض كورونا لدى وزارة الصحة.

وبين نقيب الصيادلة في اللاذقية أن هذا الدواء يعد الأكثر رواجاً في العالم لعلاج مرضى فيروس كورونا وتم اعتماده في الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول.

ولفت “شبار” إلى أن وزارة الصحة السورية تسلمت أول دفعة من هذا الدواء ، والدفعة الثانية قيد التصنيع بعد أن وصلت موادها .

كما أفاد شبار بأن هناك معملين سيساهمان بإنتاج هذا الدواء ، مؤكداً أنه آمن مئة في المئة وكميات الدواء متوفرة.

يذكر أن شركة ابن حيان للصناعات الدوائية السورية، أعلنت يوم الخميس طرح دواء مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون سعر العبوة الواحدة (30 حبة) من دواء الكلوروكين، والتي تستخدم في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا هو 6800 ل.س للمواطنين في سوريا ، أي ما يقرب من 13 دولاراً أمريكياً و من المتوقع أن يتوفر الدواء في الأسواق خلال الاسبوع المقبل عن طريق وزارة الصحة.

وأعلنت أمس وزارة الصحة تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء جديدة في سوريا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة، شفتي منها 5 حالات وتوفيت حالتان.