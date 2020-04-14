بالفيديو .. تصريحات هامة لوزير الصحة السوري حول فيروس كورونا

كشف وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي أنه تم تأمين محاجر صحية للحالات المشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا ، لافتاً إلى أن البروتوكول العلاجي سيتم إعلانه عبر صفحة وزارة الصحة.

ونشرت وزارة الصحة تصريح موسّع للوزير يازجي أمس حول الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة للتصدي للفيروس .

وقال الوزير إن استراتيجية الوزارة أولاً تعنى بتأمين محاجر ومعازل صحية في المحافظات، وثانياً في المدن الجامعية بهذه المحافظات، منوهاً بتقديم بعض الفنادق واستخدام المدارس كمرحلة أخيرة للحجر الصحي.

وبين يازجي أنه يوجد محجرين في دمشق من الفنادق هما وضع فندق مطار دمشق الدولي وفندق جهان بلازا ، مشيراً لوجود حالات دخول غير شرعي عبر معابر غير نظامية يتم التعامل معها ووضعها في الحجر الصحي لـ14 يوم، وعند التأكد من سلامتهم يخرجون.

كما تحدث الوزير يازجي عن فريق التقصي المنتشر في سوريا والمكون من نحو 800 شخص ، فعند إعلامه عبر الخطوط الساخنة في مديريات الصحة عن حالات إصابة يستقبل الشخص المصاب في الحجر الصحي ويقوم بإجراء مسحة تحليلية مضيفا: “كما يتم تتبع أقارب المصابين بالفيروس وجوارهم ومن هم بتماس معهم من خلال فرق الترصد”.

وعن البروتوكول العلاجي الذي تم وضعه ، أكد وزير الصحة أنه توزيعه على كافة الهيئات أو المشافي، وتضمن هذا البروتوكول تعليمات الوقاية والرقابة لربات المنازل فيما يخص استعمالهم للمواد المطهرة التي من الممكن أن تكون مؤذية إذا استخدمت بكميات كبيرة .

وأضاف وزير الصحة : “كما تم أخذ الرأي من الجهات الشرعية لما تم إرساله من منظمة الصحة العالمية لآلية الدفن للمتوفي بفايروس كورونا، وتم تضمين هذه الإجراءات في البروتوكول الذي سيتم توزيعه ووضعه على صفحة وزارة الصحة”.

وفي السياق ، بين يازجي أنه تم إرسال أجهزة BCR إلى 5 محافظات، فضلاً عن وضع أجهزة إضافية في دمشق إلى جانب الموجودة، وتم تدريب الكوادر بشكل نوعي للعمل على الجهاز، فيما سيتم لاحقاً إرسال الجهاز لجميع المحافظات التي تحتاج له.

يذكر أنه يوجد في سوريا حتى الآن لدينا 25 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بينهم حالتي وفاة و5 حالات شفاء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.