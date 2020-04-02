الكشف عن المزيد من التفاصيل حول السيدة المتوفاة بـ فيروس كورونا بريف دمشق

كشف رئيس بلدية منين بريف دمشق عبر إذاعة شام إف إم ، المزيد من التفاصيل حول السيدة المتوفاة بـ فيروس كورونا بريف دمشق.

وفي متابعة لملف المتوفاة في بلدة منين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، أكد رئيس بلدية المنطقة أن لدى المتوفاة صهر صيدلاني ويملك صيدلية في البلدة يعمل بها مع ابنه وتم بإغلاقها يوم أمس، والحجر على زوجته وابنه.

كما لدى المتوفاة ابن يملك محلاً تجاريا في أحد أسواق دمشق القديمة ، ولكنه مغلق منذ صدور قرارات إغلاق المحلات.

و لدى المتوفاة أيضاً ابن في مشروع دمر وحجر نفسه وزوجته بالمشفى وكانت نتيجتها الأولى سلبية وننتظر المسحة الثانية.

وأكد رئيس بلدية منين أن جميع أولاد المتوفاة محجور عليهم كما توجد 19 عائلة محجور عليهم في المنطقة .

ولفت رئيس بلدية المنطقة إلى أن جميع مخارج البلدة عليها حواجز أمنية تمنع دخول وخروج الناس وحركة سكان البلدة مقيدة بنسبة 95٪، كما تم التعاون مع الهلال الأحمر لتعقيم البلدة، على أن تصل من محافظة ريف دمشق مواد تم طلبها.

يذكر أنه تم يوم أمس الأربعاء عزل بلدة منين في ريف دمشق بعد وفاة امرأة إثر إصابتها بـ فيروس كورونا فور وصولها إلى أحد مشافي دمشق، وهي من ضمن حالتي الوفاة التي تم تسجيلهما بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.