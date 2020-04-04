اجراء فحص كورونا لـ10 أفارقة دخلوا حماة خلسة.. ومشفى سلمية يوضح سبب الوفاتين

أفاد مصدر مسؤول في محافظة حماة بأنه تم اجراء فحوصات فيروس كورونا لـ10 أفارقة دخلوا إلى حماة بطريقة غير شرعية قادمين من لبنان.

وبين المصدر بحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” أن فريق من الصحة أجرى الفحوصات اللازمة للأفارقة في مشفى السقيلبية الوطني ، وتبيّن خلوهم من أي مرض حتى كورونا.

بدوره، نفى رئيس مشفى اللواء الشهيد قيس حبيب الوطني بسلمية، الدكتور ناصح عيسي، للصحيفة ، ما تتداوله بعض الصفحات حول وجود وفيات أو إصابات بفيروس كورونا في مشفى سلمية الوطني.

ولفت إلى أنه تم إنشاء قسم عزل في الطابق الأخير من المشفى كإجراء احترازي، ويوجد به 4 حالات مشتبه بها أرسلت مسحاتها لوزارة الصحة بانتظار النتائج.

وأما عن حالتي الوفاة اللتان كانتا موضع جدل، كشف عيسى أن إحداهما كان رجلاً يعاني من ذات رئة، والثانية مسن يعاني من الضغط والسكري واضطرابات قلبية ويشكو معها من أعراض تنفسية وتم أخذ مسحة له وأرسلت إلى التحليل.

وأكد عيسى أنه وحتى الآن على مستوى مدينة سلمية لم تسجل أي نتيجة إيجابية، ونحن بانتظار نتائج المسحات التي أرسلت للوزارة لتحليلها والتي يتطلب ظهورها عدة أيام.