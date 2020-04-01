عزل بلدة بريف دمشق تم تسجيل إصابة كورونا فيها ولم تلتزم عائلتها بالعزل الصحي

تم اليوم الأربعاء عزل بلدة منين في ريف دمشق بعد وفاة امرأة إثر إصابتها بـ فيروس كورونا فور وصولها إلى أحد مشافي دمشق، وهي من ضمن حالتي الوفاة التي تم تسجيلهما بحسب ما أعلنت وزارة الصحة أول أمس.

ونقلت وكالة سانا عن وزير الصحة أنه تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا (وهي واحدة من الحالات العشر المسجلة في سوريا) ونظراً لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس.

بدوره، أفاد رئيس بلدية منين عبد الغني قاسم لإذاعة “شام إف إم” بأنه تم اليوم دفن السيدة التي توفيت بسبب كورونا .

وأوضح قاسم أنه تم دفن المتوفاة بإشراف طاقم من ٣ أشخاص من وزارة الصحة باللباس الواقي الكامل.

كما تم تطبيق الحجر الصحي على أقارب وجميع مخالطي المصابة المتوفاة ضمن منازلهم لمدة ١٥ يوماً.

أيضاً، تم العمل على تخفيض حركة الأهالي ضمن البلدة، وفي حال ظهور أي أعراض على أحد أهالي البلدة يتم إجراء مسحة له مباشرةً.

وتم السماح للأهالي فقط بالتنقل ضمن البلدة من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساءً لشراء حاجياتهم ، ويسمح لأصحاب المحال الغذائية والخضار بالخروج لتأمين المواد والعودة إلى البلدة.