طقس سوريا.. الحرارة مرتفعة نسبياً وبداية رمضانية قد تكون ماطرة وباردة

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية على أن تعود الأجواء الباردة مع بداية شهر رمضان نهاية الأسبوع.

وذكرت الأرصاد الجوية في سوريا ، أن الجو يبقى بين الصحو والغائم جزئيا فيما توالي درجات الحرارة ارتفاعها ، لتتجاوز غداً معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 إلى درجات.

فيما ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أنه بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء 21 نيسان تكون الأجواء مشمسة وتسجل درجات الحرارة ارتفاعاً لتصبح ما بين 25 و 27 درجة نهاراً بشكل عام، وفي ودمشق و المنطقة الوسطى و الشمالية تصبح مابين 29 و 31 درجة ، أما في المناطق الشرقية و البادية ترتفع لتتجاوز حدود 33 درجة بيوم ذروة الارتفاع الثلاثاء 21 نيسان.

و من الأربعاء حتى الجمعة ، من المتوقع أن نشهد تيارات باردة تعمل على خفض درجات الحرارة، ناتجة عن اقتراب منخفض جوي من المنطقة.

وفي ثاني أيام شهر رمضان، أي يوم السبت 25 نيسان، من المتوقع أن نتأثر بمنخفض جوي بارد جيد الفعالية على جميع المناطق السورية مصحوب بهبات رياح نشطة وأمطار على فترات.