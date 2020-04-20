طقس سوريا .. الحرارة تلامس الـ33 درجة وتبلغ ذروتها غداً الثلاثاء

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بالعموم لتلامس الـ30 فما فوق في أغلب المناطق السورية على أن تكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة خلال ساعات المساء ويكون غداَ الجو حارا نسبيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

وقال مدير الرصد الجوي رضوان الأحمد أكد لموقع “صاحبة الجلالة” أن الأجواء مشمسة بشكل عام في جميع المناطق الداخلية و درجات الحرارة في سوريا تسجل ارتفاع عام لتصبح ما بين 25 و 27 درجة نهاراً .

وفي دمشق و المنطقة الوسطى و الشمالية تكون درجات الحرارة ما بين 29 و 31 درجة فيما ترتفع في المناطق الشرقية و البادية لتتجاوز حدود 33 درجة ويكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء.

ومع حلول يوم الأربعاء ، قد نشهد تيارات غربية باردة تعمل على انخفاض عام على درجات الحرارة، بسبب اقتراب منخفض جوي من المنطقة بارد جيد الفعالية.

وكما سبق وذكرنا، من المرجح أن تكون الأجواء في أغلب المناطق باردة قليلاً نهاية الأسبوع حتى ثاني أيام شهر رمضان المبارك.