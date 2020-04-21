طرطوس .. غرق قارب في جزيرة أرواد أثناء تفريغه حمولته

غرقت سفينة في جزيرة أرواد القريبة من شاطئ طرطوس أمس الاثنين ، خلال تفريغها حمولتها من مادة البحص دون أن يتم تسجيل أضرار بشرية.

وقال رئيس مجلس بلدية أرواد علي نجم لتلفزيون الخبر ، أن “زورق الماعونة” تعرض للغرق لأن السائق قام بتفريغ حمولته من مادة البحص بسرعة بدلاً من تفريغه ببطء فحدث اختلال بالتوازن أدى لميوله وتسرب المياه لداخله.

وبين نجم أن الزورق التابع لمجلس البلدية غرق قرب مرفأ أرواد يوم الاثنين ، وعلى الفور توجه فوج إطفاء طرطوس لإنقاذ الموقف وقاموا بشفط المياه من داخل الماعونة عبر مضختين.

ولم يسجل نتيجة حادثة الغرق أي أضرار بشرية أو مادية ، وعاد الزورق إلى سطح المياه على أن يعود لعمله في المرفأ اليوم الثلاثاء بعد إجراء صيانة طفيفة له.

يذكر أن زوارق “الماعونة” مخصصة للاستثمار حيث تم تحميلها بالقمامة وترحيلها إلى مكب النفايات أو يتم تحميلها بمواد البناء.