سوري يبتز فتاة مصرية عبر فيسبوك ويهددها بنشر مقاطع إباحية لها

ألقت السطات اللبنانية القبض على شاب سوري بعد ابتزازه لفتاة مصرية وتهديدها بنشر صور مخلة بالآداب لها.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية ، تم القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 25 عام بتهمة ابتزاز فتاة مصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل إرسال مبلغ مالي له.

ونقلت الوسائل عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن الشاب هدد الفتاة بنشر مقاطع وصور مخلة بالآداب إذا لم ترسل له مبلغا يتراوح ما بين 5000 و10000 دولار.

وتم إرسال دورية للقبض على الشاب وتبين أنه سوري الجنسية من مواليد عام 1995، واعترف بالتهمة الموجهة له.