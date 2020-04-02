سوريا.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والحجر على بناء تم تسجيل إصابة بين سكانه

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، فيما تم الحجر صحياً على بناء سكني في ريف دمشق بعد أن تم تسجيل إصابة بين سكانه.

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية أنه تم تسجيل ٦ اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوريا ، ليرتفع بذلك العدد الى ١٦ اصابة منها حالتا وفاة.

بالتزامن مع ذلك، نقلت إذاعة “شام اف ام” عن مصدر في منطقة السيدة زينب بريف دمشق أنه تم الحجر على بناء في شارع الحرامات بالبلدة ريثما تظهر نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا لأحد قاطني البناء.

وأفادت “شام اف ام” أن هذا الاجراء تم اتخاذه بعد أن كان هناك حالة مشتبه بها وصدرت نتيجتها إيجابية منذ فترة .

ما بينت الإذاعة أنه تم إرسال 60 شخصاً من المخالطين للحالة التي تم تسجيلها لإجراء التدابير الصحية المعمول بها.