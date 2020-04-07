سوريا .. منخفض جوي يستمر لأيام والأمطار تعود مجدداً

تتأثر سوريا خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي تتخلله الأمطار فوق أغلب المناطق، على أن نشهد حالة استقرار جوي مجدداً بدءاً من 13 نيسان.

وبحسب ما أوردت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، بدأ المنخفض منذ من ليل أمس الاثنين على شكل تيارات غربية باردة ورطبة أثرت على السواحل السورية ، ما يرجح حدوث حالة عدم استقرار ماطرة ضعيفة الفعالية بزخات مطرية عشوائية خلال اليومين القادمين.

ويتعمق المنخفض اعتباراً من الخميس 9 نيسان وبالتالي تنخفض درجات الحرارة أكثر بجميع المناطق وتصبح فرص الأمطار أشمل .

ويتشكل يوم الجمعة 10 نيسان منخفض جوي بارد يستمر على الأقل ليومين بأمطار على فترات تشمل معظم المحافظات السورية .

وتعود الأجواء للاستقرار بدءاً من الإثنين 13 نيسان حيث نشهد مرتفع جوي وارتفاع عام جديد بدرجات الحرارة ويستمر المرتفع ليومين على الأقل.