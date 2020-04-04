ما حقيقة عودة نشاط البراكين الخامدة في سوريا ؟

أكد مدير المركز الوطني للزلازل المهندس عبد المطلب الشلبي أنه لا مؤشرات لنشاط البراكين الخامدة في سوريا.

وقال الشلبي في تصريح لإذاعة “شام اف ام” اليوم، إن البراكين الموجودة في سوريا خامدة منذ زمن بعيد، ولا توجد مؤشرات لنشاطها مجدداً.

بدورها، نفت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأجوال الجوية ، صحة الخبر الذي تم تداوله حول عودة النشاط البركاني في السويداء.

كما أكدت الصفحة أن الصور المتداولة عن محطة الفضاء الدولية تظهر صورة ما يعرف بـ ” تلـة الصفا ” وهو البركان الموجود في السويداء جنوب شرق دمشق العاصمة.

وبحسب “هوى الشام” ، تضمُّ تلول الصفا عدة براكين كانت نشطة خلال عصر الهولوسين، بادئةً نشاطها قبل نحو 12 ألف سنة، وقد كان أحدث نشاط بركاني فيها في سنة 1850 ولا توقعات أن يعاود نشاطه.

يذكر أن هذا البركان في سوريا مصنف عالمياً أنه خامد، وذلك لأن البركان لم يعد لديه حمم ليقذفها.