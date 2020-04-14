سوريا .. تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوريا .

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية ، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 29 إصابة.

ونوّهت الوزارة إلى أن من بين الحالات الـ29 التي تم تسجيلها ، توفيت حالتان فيما تم إعلان شفاء 5 حالات منها، ليبقى عدد الإصابات 22 إصابة في سوريا.

وكشف بالأمس وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي من خلال تصريح مصور بثته صفحة الوزارة الرسمية، أنه تم تأمين محاجر صحية للحالات المشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا ، لافتاً إلى أن البروتوكول العلاجي سيتم إعلانه عبر صفحة وزارة الصحة.