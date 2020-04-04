سوريا .. الإعلان عن شفاء اثنين من المصابين بـ فيروس كورونا

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سوريا .. الإعلان عن شفاء اثنين من المصابين بـ فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في سوريا اليوم السبت ، عن شفاء حالتين من بين المصابين بـ فيروس كورونا ، بعد يومين من إعلانها ارتفاع عدد الإصابات إلى 16.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن 16 إصابة منها حالتي وفاة وشفاء حالتين.

ونوّهت الوزارة إلى أنه بعد تسجيل حالتي الشفاء وحالتي الوفاة مسبقاً، يصبح عدد الحالات المتبقية 12 حالة.

وسبق وأعلنت الوزارة يوم الخميس عن تسجيل إصابة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق وسبقها الإعلان عن تسجيل حالة وفاة لسيدة في بلدة منين تبين أنها مصابة بـ فيروس كورونا .

وعليه اتخذت الحكومة السورية إجراءات العزل الصحي لهاتين البلدتين مع تقييد لحركة المدنيين فيهما.

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