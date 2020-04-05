سوريا .. تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت سوريا اليوم الأحد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالمجمل إلى 19.

ونشرت وزارة الصحة السورية عبر حساباتها الرسمية أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة شفيت منهم حالتان وتوفيت حالتان.

وبعد شفاء حالتين من الحالات وإضافة الحالات التي تم تسجيلها اليوم ، أصبح عدد الحالات المتبقية 15 حالة.

وأكدت أمس وزارة الصحة أن حالات الشفاء من كورونا في سوريا والعالم تؤكد أن مراجعة الطبيب والاكتشاف المبكر للإصابة والابلاغ عنها يشكل طوق النجاة لك و يساعد في إبطاء انتشار العدوى.