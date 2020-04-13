سوريا .. ارتفاع بدرجات الحرارة ومنخفض ماطر نهاية الأسبوع

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في سوريا حيث نشهد أجواء مستقرة لأيام على أن تعود الأجواء الماطرة ليومين نهاية الأسبوع.

وبحسب ما توقعت مديرية الأرصاد الجوية يكون الجو صحوا بشكل عام ، وغدا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.

ونشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، أن الأجواء تستقر لأيام قادمة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

وتلامس درجات الحرار في ذروتها وذلك يوم الأربعاء، حدود الـ28 درجة ، فيما تكون الاثنين والثلاثاء ما بين 24 و 26 درجة تقريباً.

عقب ذلك، نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي بارد وماطر يبدأ الخميس وينتهي ليل الجمعة 17 نيسان ، حيث تبدأ التيارات الغربية الباردة مع ساعات عصر يوم الأربعاء.