سوريا .. إجراءات جديدة لتنظيم عملية قبض الرواتب في كل المحافظات

اتخذت وزارة المالية في سوريا ، إجراءات لتنظيم عملية قبض الرواتب وتخفيف الازدحام على الصرافات الآلية في المحافظات.

وبحسب ما نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، تضمن الإجراءات ضمان جاهزية المصارف والصرافات لتنفيذ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء في سوريا رقم 23 تاريخ 30/3/2020 القاضي بتنظيم عملية صرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

كما تضمنت الإجراءات ضمان التشغيل المستمر لجميع الصرافات القابلة للتشغيل فنياً، واعادة تشغيل المعطل منها، والإعلان عن أمكنة توضع كل صراف في المحافظات والأرياف.

وطالبت الوزارة بالإسراع في إنجاز كافة المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لربط شبكة صرافات المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، بحيث يمكن للمواطن سحب رصيده من أي صراف عائد للمصارف العامة.

وأشارت المالية إلى ضرورة ضمان إمكانية السحب سواء من صرافات المصارف العامة أو من البريد، بحيث تصبح النقاط التي يمكن لمستحقي الرواتب السحب من خلال أكثر من 200 صراف لدى العقاري و300 صراف لدى المصرف التجاري السوري و200 نقطة لدى مراكز البريد.

ودعت الوزارة في الإجراءات إلى وضع برنامج لضمان تغذية جميع الصرافات خلال الساعات المحددة والمعلنة أصولاً، وتحديد اسم الموظف المسؤول عن كل صراف فنياً وتنظيمياً، بما فيه تنظيم الدور على كل صراف منعا للازدحام (ترك مسافة أمان بين الأشخاص في الدور).

وشددت وزارة المالية على ضرورة الانتهاء بأسرع ما يمكن لتجهيز الصرافات المتنقلة في الأرياف والتنسيق مع من يلزم لوضع برنامج توزعها اليومي.