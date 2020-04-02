دمشق .. عزل منطقة السيدة زينب بسبب الكورونا .. و الصحة العالمية تحذر

قررت الحكومة السورية عزل منطقة السيدة زينب في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظا على السلامة العامة

دمشق – مراسلون

وذكرت وكالة سانا أن الفريق الحكومي درس آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.

من جهتها ، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا خطيرة لكونها تمثل وجهة لزيارة المراقد الدينية.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في سورية بالإنابة الدكتور نعمة سعيد عبد في حديث لبرنامج “نيوزميكر” على قناة روسيا اليوم إلى أنه تم حتى الآن تسجيل إصابات قليلة بينها حالتا وفاة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في الأراضي السورية بشكل عام لكننا نقيم الوضع بأنه خطير نظراً لسببين الأول يتمثل بطبيعة الإصابات حيث رصدت كلها تقريبا لدى مواطنين عائدين من الخارج ما يعني أن عددها قد يكون أكبر.

ولفت سعيد عبد إلى أن السبب الثاني يكمن في أن سورية تتميز بخصوصية مهمة جداً كونها تحتضن مرقدين شريفين هما مقام السيدة زينب ومرقد السيدة رقية في دمشق وهما وجهة لعديد من الزوار من دول المنطقة التي ظهر فيها الوباء على نطاق واسع ولا سيما إيران والعراق ولبنان وباكستان.

يذكر أن وسائل إعلام محلية سورية كانت قد أكدت وجود إصابة بفيروس كورونا في مبنى سكني داخل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ، حيث تقرر عزل البناء في المرحلة الأولى ، ثم عزل الحي بالكامل .

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