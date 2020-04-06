دمشق .. تعميم بمنع التجول والتنزه في منطقة الربوة ومحيط الحدائق العامة

أصدرت محافظة دمشق اليوم الاثنين تعميماُ يقضي بمنع التنزه في منطقة الربوة وبالحدائق العامة في دمشق ، بدءاً من اليوم.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية أن هذا القرار يأتي حرصاً على السلامة العامة وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الفريق الحكومي للتصدي لفيروس كورونا .

وجاء في التعميم الصادر عن محافظ دمشق المهندس عادل العلبي، منع التجول والتنزه في منطقة الربوة ومحيط حديقة الجاحظ وضمن الحدائق العامة في المدينة بشكل نهائي.

ويشمل المنع كافة الأوقات على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من الساعة الثانية ظهر اليوم وحتى اشعار آخر .

وسيشرف على تطبيق التعميم قيادة شرطة محافـظة دمشق، كما سبق وتم تطبيق قرار حظر التجول يومي الجمعة والسبت من الساعة 12 ظهرا حتى 6 صباح اليوم التالي، إلا أن بعض الأشخاص عمدوا للتجول قبل بدء سريان القرار في تصرف يدل على عدم المسؤولية والوعي حيال الخطر الذي يهدد البلاد.