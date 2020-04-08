دمشق .. أرادت التخلص من زوجها فوضعت المخدرات في المنزل وأخبرت عنه

عمدت سيدة في دمشق إلى إلصاق تهمة ترويج المخدرات بزجها للتخلص منه إلا أن التحقيقات كشفت زيف الادعاءات.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك أن شكوى وصلت لقسم مكافحة المخدرات من شخص يدعى ( ي . ح ) تفيد بوجود شخص بمحلة الدويلعة يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر ضمن منزله.

وبناء على الشكوى تم إلقاء القبض على مروج المخدرات ، وتم العثور على كمية من مادة الحشيش المخدر مقسمة في المنزل، ومعدة من أجل الترويج.

كما كشفت التحقيقات أن صاحب المنزل لا علاقة له بالمواد المخدرة التي وجدت لديه في المنزل، وأن الشخص الذي قدم بلاغ ضده هو شخص على معرفة بزوجته منذ 3 سنوات.

وتبين من التحقيقات أن الزوجة طلبت من شخص التبليغ عن زوجها لأنها تريد التخلص من زوجها بسبب خلافات عائلية ، فاقترح عليها شراء كمية من الحشيش المخدر ووضعها في المنزل ومن ثم إخبار فرع مكافحة المخدرات في دمشق.

واعترفت الزوجة بما نسب إليها من تهم وتمت مصادرة المخدرات وتحويل المتهمين للقضاء المختص.