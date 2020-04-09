دمشق.. الخبز على البطاقة الذكية اليوم الخميس وغداً في الريف

أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أنه سيتم توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية غداً الخميس كعملية تجريبية في دمشق .

وبين سليمان لإذاعة “شام إف إم” أن غداً الخميس وكعملية تجريبية سيتم توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية بين المعتمدين في دمشق.

وأشار إلى أنه تم تحديد حوالي 1000 نقطة للبيع ، على أن تطبق التجربة يوم الجمعة في ريف دمشق يليها حلب وباقي المحافظات لتعميم التجربة.

وأفاد بأنه بعد التجربة ، سيحدد موعد خلال الأسبوع القادم لتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية على المواطنين .

وسيكون هناك بطاقات خاصة وطريقة معينة بالنسبة للعازبين والحالات الخاصة ، عن طريق مختار الحي أو رئيس البلدية الذي سيكون لديه بطاقه خاصه بهم و سيقوم بتسجيل هذه الحالات والتي تتضمن بأغلبها الأشخاص العازبين والمقيمين بشكل فردي.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن الهدف من الآلية ضبط عملية التوزيع هي إيصال الخبز للمواطنين بأفضل طريقة.

وتم في الفترة الأخيرة اعتماد آلية توزيع الخبز على المواطنين عبر معتمدين في كل حي تم اختيارهم، إلا أن هناك شكاوى من رداءة الخبز في بعض الأحياء.