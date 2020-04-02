درجات الحرارة تلامس الـ30 .. أول موجة حر مطلع الأسبوع القادم لكن لن تطول!

تشهد سوريا أول موجة حر في شهر نيسان قد تصل درجات الحرارة خلالها إلى 30 درجة ، يعقبها فعالية جوية باردة تتخللها أمطار.

وبحسب ما أوردت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، تستمر الأمطار على فترات في السواحل السورية اليوم الخميس وغدا الجمعة ، وتمتد على فترات لتشمل أجزاء من حلب و إدلب و حماه .

ونشهد يومي السبت و الأحد 5 نيسان أول موجة حر ، وهي فعلياً ليست بمثابة موجة حر إنما أجواء مستقرة ومرتفع جوي ترتفع فيه درجات الحرارة بدمشق و الداخل السوري لأواخر العشرينيات وقد تلامس حدود 30 درجة لأول مرة هذا الموسم.

لكن لن تطول موجة الحر هذه كثيراً فمن المتوقع عودة التخبطات الجوية و الأجواء الباردة بالفترة ما بين 7 لـ 9 نيسان .

فمن المتوقع أن يقترب من المنطقة يوم الاثنين حوض بارد من المحتمل أن يتعمق ويتسرب له رياح قطبية باردة ويحتمل أن يبقى قبالة الساحل السوري ويؤثر على المنطقة بأمطار على فترات.