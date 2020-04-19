حلب.. سيارات الإطفاء تصدم عدة سيارات خلال إطفائها حريق وتدعوهم لأخذ تعويض

صدمت سيارات فوج إطفاء حلب ، عدة سيارات مركونة في حي سيف الدولة ، خلال تأديتها واجبها وإخمادها حريق اندلع في الحي.

وقال قائد فوج إطفاء حلب العقيد هيثم كشتو لتلفزيون الخبر ، إن السيارات صدمت فجر يوم الأحد عدة سيارات كانت مركونة على جانب الطريق.

وبين كشتو أن ما حدث كان بسبب نشوب حريق بدأ بمحرك سيارة واحدة وانتقل لسيارتين مجاورتين ، وبسبب خطورة الموقف وخوفاً من أن يمتد تم صدم عدة سيارات مركونة بشكل غير متقصد لكون الطريق ضيق وتم بالأساس ركن السيارات بشكل غير منظم في الشارع.

ودعا كشتو أصحاب تلك السيارات لمراجعته من أجل منحهم نسخة عن تقرير الحريق المنفذ ليراجع من خلاله مؤسسة التأمين للتعويض، علماً أن الأضرار كانت بكسر مرآة وثقب دولاب وخدوش وما شابه.

وقدم فوج إطفاء حلب اعتذاره للمتضررين، مبرراً سرعة الكبيرة لسيارات الإطفاء بمحاولة عدم وصول النيران إلى باقي السيارات وتزايد الضرر.