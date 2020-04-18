حشرات تغزو مدينة حمص.. ومديرية الزراعة: لن نكافحها هذه المرة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر حشرات الخنافس السوداء بأعداد كبيرة في بعض المناطق بمدينة حمص.

ورداً على ما تم تداوله من صور ، أفاد مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي لإذاعة “شام إف إم” بأن ظهور حشرة كالوسوما أو ما تعرف بـ (الخنفساء السوداء) بأعداد كبيرة خلال اليومين الماضيين، يعود للمناخ الدافئ وارتفاع الرطوبة.

واعتبر مدير زراعة حمص أن هذا المناخ الدافئ ، يسمح للحشرة بالتكاثر والانتشار ولاسيما في مناطق الريف.

كما أكد الرفاعي أن حشرة “كالوسوما” أو ما تعرف بـ (الخنفساء السوداء) غير ضارة وتظهر لمدة تتراوح من 15 إلى 20 يوماً كحد أقصى.

وبين مدير زراعة حمص أنه سيتم العمل على تجميع هذه الحشرات ونقلها إلى الحقول والأراضي الزراعية عوضاً عن مكافحتها لدورها في مكافحة الحشرات الضارة.

يذكر أنه تم تداول صور لظهور هذه الـ حشرات في بعض مناطق دمشق ، حيث أوضح رئيس دائرة زراعة الغوطة م.أسامة عصفور أن انتشارها أمر طبيعي في هذا الوقت من العام ، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السنة وزادت نسبة الرطوبة.