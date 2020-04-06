حريق في مصفاة بانياس يسفر عن إصابات بين العمال

اندلع صباح اليوم حريق في وحدة تحسين البنزين في مصفاة بانياس ، تسبب بإصابة 4 عمال إصابات طفيفة، فيما عاودت الوحدة عملها.

ونشرت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في وحدة التحسين في مصفاة بانياس .

وأكدت الوزارة أن فنيي مصفاة بانياس استطاعوا السيطرة على الحريق الذي اندلع في العاشرة و النصف من صباح اليوم ، وذلك خلال 15 دقيقة.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في وزارة النفط، أنه نجم عن الحريق إصابة 4 عمال ثلاثة بحروق و الاخر بكسر تم اسعافهم الى المشفى لمتابعة وضعهم الصحي، وعادت الوحدة بكامل اجزائها الى عملها الطبيعي .

وعن سبب اندلاع الحريق ، قال مدير مصفاة بانياس المهندس بسام سلامة للوكالة أنه خلال أعمال الصيانة في قسم التحسين بالمصفاة، حدث حريق جراء تهريب غاز الهيدروجين .